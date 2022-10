Programmi TV di stasera | mercoledì 19 ottobre 2022 Su La7 Aldo Cazzullo parla della ‘giornata particolare’ di Galileo Galilei

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- Una Giornata Particolare Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano Fiction, con Luca Zingaretti. “Tocco d’artista”: Un orafo è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Sembrerebbe un suicidio, ma per Montalbano qualcosa non torna. Intanto, la stessa notte, un elettricista viene ucciso a colpi di pistola. Rai2, ore 21.20: Il Collegio Docureality. Secondo appuntamento per la settima edizione de Il Collegio, quest’anno ambientato nel 1958. Per la prima volta, alunni e alunne saranno divisi in due sezioni separate, proprio come succedeva all’epoca: la scuola media e quella di avviamento professionale. Ragazzi e ragazze avranno l’occasione di rivivere gli anni ‘50, anni in cui l’Italia inizia ad assaggiare il “miracolo economico”, viene inaugurata l’Autostrada del Sole e “Volare” vince a ...