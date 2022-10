Progetto inclusione sociale | ragazzi pizzaioli per un giorno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cosa c’è di meglio di una pizza? E non solo per una cena tra amici, ma anche per realizzare un programma didie ragazze diversamente abili. Questo il programma di lavoro scolastico supplementare, denominato “Laboratorio della pizza” che ha visto protagonisti proprio alcuni alunni portatori di disabilità della Scuola primaria Sant’Angelo a Sasso e dell’istituto Agrario Mario Vetrone di Piano Cappelle. Il programma di questodie di socialità si è articolato partendo da lontano e cioè proprio dalla conoscenza dei prodotti che sono le componenti fondamentali della pizza, ovvero il grano, la farina, la lievitazione e l’acqua. Insomma la conoscenza delle materie prime alla base di una pietanza che ha conquistato il mondo ed è stata poi ...

Tuscia Times

... a sua volta, è propedeutico al PEI ( GLO ) e alIndividuale ( Ente Locale ). È pertanto ...che il modello di Pei tenga conto del fatto che in questi anni molte scuole - polo per l', ......degli italiani (87%) ritiene di fondamentale importanza promuovere la diversità e l'nei ... una collaborazione con il Consorzio Kairos per il finanziamento del Pop - up STEM*Lab , il... "Terra, cibo e turismo. Volani di inclusione", un progetto di inclusione sociale e lavorativa - TusciaTimes.eu (.it) Era stato sequestrato e sgomberato a luglio 2021 dai Carabinieri. Ora l'immobile di via Rocca è nella disponibilità del Comune di Trezzo sull'Adda, che ha aperto una gara pubblica per affittarlo e des ..."Anagrafiamoci", si chiama così il progetto, finanziato dal Programma Operativo Nazionale Inclusione del Fondo sociale europeo, annunciato dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ...