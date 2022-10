Parlamento | Pd conferma Ascani e Rossomando alla vice presidenza

Entro il 26 ottobre ilEuropeo presenterà le indicazioni e le limitazioni contenute ... Stellantische sta dando a ciascuno dei suoi siti industriali francesi un futuro per l'era ......tollerata e hanno diritto a uno dei cinque seggi riservati alle minoranze religiose in, ... 'Ci sono molte conversioni più o meno occulte'Dottori, che aggiunge: 'avendo parecchi ...Il segretario dem attacca la premier in pectore, dopo le dichiarazioni di Berlusconi e Fontana su Putin e sanzioni. Il capogruppo alla Camera di FdI: "Il Cav. non ci mette in difficoltà. Noi siamo con ...ROMA - Chiusa la partita dei capigruppo, oggi pomeriggio toccherà alle assemblee di Camera e Senato eleggere i rispettivi Uffici di presidenza. Un voto che si preannuncia carico di tensione, alimentat ...