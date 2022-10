Onu bacchetta Italia sulla droga | Approccio punitivo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "Preoccupazione per l'al consumo di droghe e per l'insufficiente disponibilita' di programmi di Riduzione del Danno". Con queste motivazioni il Comitato per i diritti economici, ...

Con queste motivazioni il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'Onu bacchetta l'Italia e le sue politiche sulle droghe. Il Comitato ha chiuso la sua 72esima sessione, rilasciando le sue osservazioni. Susanna Ronconi, che per Forum Droghe ha seguito il percorso di stesura delle note al Cescr, è soddisfatta delle osservazioni rilasciate dal Comitato: "La decisione sull'Italia recepisce e..."