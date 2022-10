Nuovo audio di Berlusconi | «Zelensky? Meglio che non dico quel che so… poteva arrendersi e finiva tutto in due settimane»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È la versione di Silviosu come sia scoppiata la guerra in Ucraina il tema deldiffuso dall’agenzia Lapresse, dopoli di ieri 18 ottobre emersi da un’assemblea con i parlamentari di Forza Italia in cui l’ex premier parlava dei rapporti riallacciati con Vladimir Putin. Nelriporta una versione in parte anticipata a Porta a Porta su Rai1 sulle intenzioni di Putin di voler imporre a Kiev un «governo di gente per bene», ma aggiungendo in questo caso allusioni e considerazioni negative sul presidente ucraino Volodymyr, a cui sono seguiti anche applausi dei presenti. A Diario Politico su La7,ha poi chiarito che il suo discorso apparteneva a un discorso più generale sui ...