Netflix | Ted Sarandos ridimensiona le uscite in sala | Netflix deve intrattenere i suoi utenti su Netflix

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tedl'importanza della scelta di far uscire titoli come Glass Onion - Knives Out al cinema, la priorità resta sempre l'uscita sullo streamer. Il co-CEO diTedha raffreddato gli entusiasmi per l'uscita al cinema di Glass Onion - Knives Out, sequel del campione di visualizzazioni Cena con delitto - Knives Out, ribadendo che la priorità della compagnia restagli abbonati con le proprie produzioni. "Il nostro scopo ègli abbonanti acon film prodotti dasu, le nostre energie sono concentrate soprattutto su questo ...

