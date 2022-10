Ministero dell’Interno | Concorso per 7 Atleti Fiamme Rosse

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure per l’accesso al ruolo deglidel gruppo sportivo Vigili del Fuoco. Bando diE' indetto unpubblico, per titoli sportivi e culturali, a sette posti per l'accesso al ruolo deglidel gruppo sportivo vigili del fuococosì suddivisi: un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità gran fondo singolo; un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 400 misti; un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg 55; un atleta di sesso femminile, disciplina ...