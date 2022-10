Microsoft | licenzia quasi 1 000 dipendenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Washington, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) -licenzierà circa 1.000. A confermarlo la stessa l'azienda. Sebbene non sia confermato se imenti siano isolati nelle divisioni di gioco, iche lavorano per Xbox e altri studi di proprietà dihanno dichiarato di essere statiti, come riporta il Washington Post.ha rifiutato di rivelare se icon sede nell'area di Seattle siano stati colpiti daimenti, anche se un dipendente diche ha twittato di essere statoto ha detto di lavorare nel campus di Redmond. In una dichiarazione, un portavoce dell'azienda ha affermato cheeffettua ...