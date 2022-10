In Italia è poco mosso anche il secondario: lodecennale italiano e tedesco scende a 238 punti base ( - 1,25%), con un tasso del Btp in rialzo rispetto a ieri a +4,74% (da +4,68%), ma il ...LoBtp e Bund chiude in lieve calo a 239 punti, rispetto ai 240 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale di 8 punti base al 4,76%. . 19 ottobre 2022(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 239 punti, rispetto ai 240 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale di 8 punti base al 4,76%.Dopo un avvio positivo i mercati del Vecchio Continente invertono la rotta in scia ai dati Eurostat che certificano un'inflazione all'9,1% nell'Ue per settembre. Apertura negativa anche a Wall Street, ...