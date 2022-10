Linea Verde | Beppe Convertini | Quel ti voglio bene non detto a mio padre

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è l'ospite di questa settimana di Raffaele On Air per presentare la sua nuova stagione diin onda ogni domenica alle 12:20 su Rai 1.parla al giornalista Raffaele Tizzano dei suoi due libri “I Bambini di Nessuno”, in cui racconta delle sue missioni umanitarie nei luoghi devastati dalla guerra, e “In Viaggio con”, che racconta la meravigliosa Italia., durante l'intervista, parla anche a cuore aperto delle adozioni, della sua famiglia, dell'amore per la mamma e di“ti” che non è riuscito a dire a suo