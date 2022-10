Lazio | brutte notizie dall’infortunio di Immobile | l’esito degli esami e i tempi di recupero

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ciroè sicuramente unoattaccanti più forti del campionato di Serie A, un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. Laè stata protagonista di un grande inizio di stagione ed è una candidata almeno per la qualificazione in Champions League. Il calciatore della Nazionale è stato costretto a lasciare il campo contro l’Udinese, a causa di un infortunio. La gara si è poi conclusa sul risultato di 0-0. Gli aggiornamenti sulle condizioni disono arrivati direttamente dal club biancoceleste. “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna adclinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Glihanno evidenziato una lesione ...

