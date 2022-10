Inter | Gazzetta | “Lukaku scalda i motori per Firenze”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi laRomeluad oggi ha davvero ripreso il ritmo di allenamento, aspettando la gara. “Di nuovo in gruppo Ieri Big Rom ha seguito il solito programma di allenamento differenziato, aumentando l’intensità ma ovviamente restando ben lontano da uno sforzo massimale in velocità. Da quando ha accusato il problema ai flessori della coscia sinistra – era il 28 agosto -,si è messo subito al lavoro per tornare al top il prima possibile, con tutte le precauzioni del caso. Per l’e per il Belgio, era fondamentale non affrettare i tempi e procedere con cautela, passo dopo passo. Fino a ieri, Romelu non ha mai affondato uno scatto al massimo della velocità”. “Cosa che lo ha reso devastante nel corso della sua carriera. Non lo farà ...