Il vero leader è quello che sa delegare per crescere insieme

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lateralship, sapete cos’è? È il modo in cui gli americani hanno concettualizzato la capacità di undiper: di riunire i colleghi del team in una vera squadra in cui, anziché un capo che comanda gestendo tutto dall’alto verso il basso, ognuno ha la propria responsabilità. Insomma, è a sua volta unin un certo ambito. Fortuna? Non proprio, la lateralship è una competenza, che va allenata: deve allenarla ilma anche i componenti del team che - ammettiamolo pure - non sempre hanno voglia di essere responsabilizzati, perché può essere molto più comodo restare nella zona comfort facendo tanto quanto basta per lavorare. Anzi, considerata la tendenza al quiet quitting (letteralmente «abbandono silenzioso»), è un ...