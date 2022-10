Il maledetto | la recensione | Macbeth come tragedia universale

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lade Il: presentato durante la Festa del Cinema di Roma 2022, il film scritto e diretto da Giulio Base reinterpreta brillantemente l'opera shakesperiana costruendo un gangster movie dai toni cupi e impetuosi. Il, lungometraggio sceneggiato e diretto da Giulio Base (Il banchiere anarchico, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma), recupera una delle tragedie di Shakespeare più inflazionate su schermo e la modella a suo piacimento, la decostruisce e la colloca in un contesto apparentemente alieno e dissonante. L'autore non è di certo il primo farlo, ma scoprire che il sottobosco mafioso della Puglia è un teatro perfetto delle vicende ha un che di sorprendente. È la dimostrazione che un racconto così radicato della cultura occidentale può rinascere di nuovo, questa volta non attraverso la solita struttura ...