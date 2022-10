Il collegio 7 | cast degli alunni e professori | puntate | anno e scuola dove è ambientato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il7 è il programma della famosache torna su Rai 2 in prima serata. Lepossono essere viste anche in streaming sull’app di RaiPlay anche dopo la messa in onda. Ecco i dettagli. Il7:Iltorna con la settima edizione in televisione. Il professore di italiano Andrea Maggi, di matematica Giovanni Belli, di storia e geografia Beatrice Fumagalli, di francese Marie France Baron, di canto Alberto Zanetti, di arte Guido Airoldi, di laboratorio Annalisa Bufacchi, di educazione fisica Mauro Simonetti e persino di dattilografia Andrea Zilli. Poi ci sono il preside Paolo Bosisio e la sorvegliante Lucia Gravante. Gli studenti che prenderparte a questa ...