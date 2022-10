Grande Fratello Vip 7 | stop al doppio appuntamento | ecco da quando e perché

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In arrivo direttamente dai corridoi Mediaset una notizia che di certo non farà piacere ai telespettatori delVip 7. Sembra infatti che dal prossimo 10 novembre 2022 fino a metà dicembre, ci sarà un cambio di palinsesto con sospensione della messa in onda del reality show di Canale 5 nella puntata del giovedì sera. Il GF Vip 2022, insomma, dovrebbe andare in onda in diretta solo il lunedì sera. Ma qual è il motivo di questa scelta di mandare il GF Vip 7 in onda solo una volta a settimana e non due, visto tra l’altro che gli ascolti sono stati entusiasmanti, almeno finora? Il motivo è semplice: nelle date cancellate, quelle del giovedì, la Rai trasmetterà le partire dei Mondiali di Calcio 2022 che si terranno nel Qatar. Per questo motivo Canale 5 vuole evitare di scontrarsi con un evento di tale portata, che porterebbe inevitabilmente a ...