Leggi su tvzap

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Personaggi tv –per: una brutta notizia per ladi “Chi?”, il longevo programma di Rai 3 in onda, come di consueto ogni mercoledì. A far parola del terribilela stessa giornalista in un’intervista concessa al settimanale “Nuovo”. Oltre a parlare della sua trasmissione dedicata ai principali casi di cronaca e alle persone scomparse, laha detto qualcosa anche del suo privato e ha confidato di aver perso una figura a lei carissima. Leggi anche l’articolo —> “Chi?”, le anticipazioni di stasera 19 ottobre: spazio al caso di Jois Pedone Nell’intervista rilasciata a “Nuovo”ha rivelato ...