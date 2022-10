Conosci tutti i metodi di diffusione dei malware ? Articolo istruttivo da leggere

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sebbene isi diffondano con più frequenza nelle infrastrutture aziendali attraverso le e-mail, non si tratta dell’unico metodo di trasmissione delle infezioni. La logica vuole che il modo più affidabile per prevenire un incidente informatico sia quello di impedire aidi penetrare nelle infrastrutture aziendale. Per questo motivo, quando si progetta una strategia di sicurezza informatica, gli esperti si concentrano spesso sui vettori di attacco più ovvi, come le e-mail. Infatti, la maggior parte degli attacchi inizia con un’e-mail, ma non bisogna dimenticare che i cybercriminali hanno nella loro “manica digitale” molti altridi distribuzione dei. Oggi gli esperti del Global Research & Analysis Team di Kaspersky ci parlano deimeno comuni per infettare e ...