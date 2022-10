Calcio | Schalke Esonerato il tecnico Kramer

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Squadra penultima in classifica con 6 punti in 10 gare GELSENKIRCHEN (GERMANIA) - Un altro esonero in Bundesliga. Loha ufficializzato di aver sollevato dall'incarico ilFrank, ...

Dopo Lipsia (Rose per Tedesco), Bochum (Letsch per Reis), Bayer Leverkusen (Xabi Alonso per Seoane) e Stoccarda (esonerato Pellegrino Materazzo) quella dello Schalke è la quinta panchina a saltare in Bundesliga. All'indomani della sconfitta per 5-1 sul campo dell'Hoffenheim in Coppa di Germania, lo Schalke ha esonerato l'allenatore Frank Kramer. Gelsenkirchen, 19 ott. - Lo Schalke 04 ha esonerato l'allenatore Frank Kramer. Lo ha annunciato il club tedesco su Twitter. Il tecnico ha pagato il negativo inizio in Bundesliga con solo 6 punti in 10 gare.