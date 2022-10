Borsa | Europa parte in marginale aumento | Londra +0 | 1%

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità in avvio di giornata:ha aperto in rialzo dello 0,1%, con Parigi e Francoforte in crescita dello 0,2%. Più tonica ...

in ripresa, i Btp entrano nel mirino I listini europei hanno seguito, martedì pomeriggio, la ...oggi i conti di Nestlé, un test per l'inflazione Grande attesa oggi per i conti di Nestlé : ...Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità in avvio di giornata: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, con Parigi e Francoforte in crescita dello 0,2%. Più tonica ...Biden sblocca 15 milioni di barili di petrolio di riserve strategiche per contenere i rialzi dei prezzi. Balzo dell'inflazione nel Regno Unito: a ...Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità in avvio di giornata: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, con Parigi e Francoforte in crescita dello 0,2%. Più tonica Amsterda ...