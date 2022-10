Black Adam | online le prime recensioni del film di Dwayne Johnson

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), ilDC con, ha ricevuto le sueda parte della stampa americana.non sembra essere stato accolto nel migliore dei modi: leda parte dei critici americani sono infatti piuttosto negative. Ilconha attualmente un punteggio di approvazione del 32% dai principali critici sul sito Web di aggregazione diRotten Tomatoes. Se la situazione dovesse rimanere invariata, questa sarebbe la cifra più bassa per unDC da Justice League del 2017, che ha ottenuto un punteggio di approvazione del 23% dai migliori critici. In una ...

In uscita nelle sale italiane dal 20 ottobre ,, traendo la sua ispirazione dal fumetto omonimo, cerca di portare avanti una sorta di lascito precedente e interno al DCEU (DC Extended Universe), introducendo un protagonista dalle ...Parliamo, chiaramente, di, il kolossal con The Rock che malgrado una serie di recensioni non proprio positive ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) è comunque proiettato verso un esordio al botteghino ...Black Adam, il film DC con Dwayne Johnson, ha ricevuto le sue prime recensioni da parte della stampa americana. Black Adam non sembra essere stato accolto nel migliore dei modi: le prime recensioni da ...Questa volta, a riempire un tassello di questo universo, che cerca di essere il più condiviso possibile, è “Black Adam”, pellicola vittima di ben tre rinvii, ...