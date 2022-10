Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via martedì 11 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci, si contenderanno il trofeo che lo scorso anno è stato vinto dalla Virtus Bologna. Di seguito, quindi, tutti ie le, dai gironi fino alla finale. REGOLAMENTOGIRONI GRUPPO A Mincidelice JL Bourg en Bresse 2V-0P ...

e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 19 ottobre : la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo A di2022 - 2023 . È un match che rappresenta, o comunque può rappresentare, ...Il Prometey, alla prima partecipazione all', ha vinto all'esordio contro il Lietkabelis (i biancorossi fanno base in Lettonia, a Riga). Brescia sarà priva del play Tommaso Laquintana : per il ...Appuntamento alle 20.30. La Pallacanestro Brescia nel primo turno della competizione europea ha perso a Badalona