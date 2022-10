Calciomercato.com

...di vendere non nasconde che davanti a un'offerta superiore al miliardo di euro (ilsono ... A meno che il dossier stadio non arrivi al momento fatidico dell'ultimo e definitivolibera da ...libera del Collegio dei commissari europei alla nuova proposta legislativa sull'energia. Tra le ... la creazione di un nuovodi riferimento per i prezzi del Gnl entro marzo 2023 e, nel ... Via a parametro zero: ma a chi serve ancora Kanté Tra le principali misure approvate, l'acquisto congiunto di gas, la creazione di un nuovo parametro di riferimento per i prezzi del Gnl entro marzo ...Price cap dinamico e temporaneo sul prezzo del gas, acquisti comuni e meccanismi per ridurre la disparità nelle forniture. Via libera del Collegio dei commissari europei alla nuova ...