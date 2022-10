Vaccino Covid | via libera alla quinta dose | chi può farla

...d'amore Tutti sono stupiti per questa ammissione al Parlamento europeo sul fatto che il... tra cui l'efficacia sulla diffusione del virus o sull'impedire le morti da- 19. A noi che, ...La quinta dose dicontro ilè dunque raccomandata agli Over 80 e ai fragili ma sarà disponibile anche per gli Over 60 su richiesta, come stabilisce la circolare del ministero della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'amministratore regionale: "I dati delle ultime settimane segnano un progressivo innalzamento dell’età media dei contagiati, che al momento si attesta sui 55 anni" ...