Serena Rossi | “Guadagno bene | ma meno di un uomo”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Oggiil venti per cento indi un collega attore al mio livello. Il perché non lo so. Di sicuro questa battaglia deve andare avanti, e non riguarda solo noi attrici, ovviamente”. Parole diche, in una recente intervista su ‘Il Messaggero’, denuncia la disparità di trattamento economico rispetto ai colleghi maschi. Napoletana, 37 anni, un figlio di 5, l’attrice e cantante napoletana è lanciatissima: la seconda stagione di Mina Settembre, la serie di Rai Uno tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, ogni domenica tiene incollati quasi 5 milioni di spettatori e a novembre girerà un nuovo lavoro. L’attrice ha spiegato la difficile lotta per la parità – non solo economica – delle donne nel mondo del lavoro: “Per fortuna in tv e al cinema ci stiamo prendendo ...