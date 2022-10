Pusher tradito dai clienti | il 23enne di Montesarchio resta in carcere

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –inAmin Vincenzo Hedhili,di, beccato a spacciare nella giornata di venerdì 14 ottobre in piazza ‘La Garde’ nel centro della città caudina e accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa la decisione del Tribunale di Benevento che ha convalidato l’arresto del ragazzo, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. Si va dunque al Riesame. Ricordiamo che il ragazzo è finito nei guai dopo aver ceduto della droga, ed è statodai suoi stessi. I carabinieri mentre transitavano nel centro di, avevano notato la compravendita tra deie il. Una volta fermati, i ragazzi avrebbero confermato l’acquisto e avrebbero consegnato la ...

