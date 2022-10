(Di martedì 18 ottobre 2022) Raccontare una giovane donna "che potesse contenerne una moltitudine in molteplici epoche. Volevo rappresentare tutte quelle ragazze che dicono no" alla violenza, agli. E' l'obiettivo, spiega la ...

Agenzia ANSA

E' l'obiettivo, spiega la regista, di, opera prima di Marta Savina, con Claudia Gusmano, ... Partendo dalla realtà si mette in scena il, la verità di una ragazza, in una storia sull'...Martedì 18 ottobre all' Auditorium della Conciliazione a Roma sarà presentato il film "", diretto da Marta Savina al suo primo lungometraggio, una coproduzione Italia - Francia ...... Primadonna, il coraggio femminile contro gli abusi Raccontare una giovane donna "che potesse contenerne una moltitudine in molteplici epoche. Volevo rappresentare tutte quelle ragazze che dicono no" alla violenza, agli abusi. (ANSA) ...(Teleborsa) - Martedì 18 ottobre all'Auditorium della Conciliazione a Roma sarà presentato il film "Primadonna", diretto da Marta Savina al suo primo lungometraggio, una coproduzione ...