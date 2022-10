Lautaro e Milito | i voti di Cruz | ' Martinez un vero Toro | Diego da 10 per senso del gol'

Al telefono da Buenos Aires, Julio Cruz inizia con questa premessa, ma poi non si tira indietro a dare i voti alle caratteristiche tecniche di DiegoMartinez. Quest'ultimo contro la ..."Valdanito" non sceglie il migliore tra il "Toro"e il "Principe", ma li analizza, li studia, li viviseziona come farebbe un chirurgo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Intercettato da Gazzetta.it a proposito del momento dell' Inter, e del suo bomber principe Lautaro Martinez, Hernàn Crespo, ex attaccante, tra le altre, proprio dell'Inter, ha parlato delle qualità de ...Crespo mette a confronto Milito e Lautaro: "Il Principe con più leadership rispetto a Lautaro. Un 9 ad entrambi sul dribbling" ...