La vita e la carriera di Francesca Barberini

'È andato via un pezzo della nostra. Ciao Franco', dicono addolorati. Chi era Franco Gatti ... Franco interpreta diversi brani di successo, specie all'inizio della, quando partecipano ...'È andato via un pezzo della nostra. Ciao Franco', dicono addolorati. La suamusicale inizia negli anni '60 quando entra a far parte del famosissimo quartetto composto da Angelo Sotgiu ,...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, così hanno dato la notizia della scomparsa di Gatti, familiari e il suo gruppo musicale ...