Jim Cornette | “Dominik e Rhea dovrebbero avere una storia romantica | sarebbe tutto più credibile”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il Judgement Day sta prendendosi sempre più spazio a Raw, e dopo aver archiviato la pratica Rey Mysterio, a Crown Jewel sfiderà gli OC in un 3 vs 3. Ma secondo Jim, leggenda del wrestling famoso per le sue opinioni spesso fuori dagli schemi, la storyline appena conclusa traed il più famoso padre Rey Mysterio avrebbe potuto essere più realistica: Jim pensa cheopportuno che la WWE inserisse un risvolto romantico traRipley eMysterio. Poca credibilità? Parlando di Rey Mysterio e del Judgement Day nel suo podcast JimExperience, Jim ha detto che Rey non può combattere contro suo figlio: “Povero Rey Mysterio, ok sì, è comunque difficile riuscire a vendere quando fai un programma con tuo figlio. Ma se ci fosse qualcosa di ...

The Shield Of Wrestling

Immediatamente d'impatto, Vader fece squadra con il managere lottò contro Shawn Michaels per il WWE Championship a SummerSlam di quell'anno. The Mastodont si unì poi a Paul Bearer e si ... Bloodline: Jim Cornette li paragona ai 4 Horsemen Wardlow è stato protagonista di una lenta costruzione che nel giro di qualche anno l'ha portato da essere il bodyguard di MJF alla consacrazione. La faida con MJF l'ha reso molto over tra i fan tanto ...Lo storico ex manager WWE non le manda a dire nei confronti della WWE per quanto riguarda il segmento Brock Lesnar-Bobby Lashley ...