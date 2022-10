++Incendio fuori controllo lungo la Salaria | interviene l’elicottero++

Leggi su sabinaonline

RIETI – Maxi incendiola, al km 45. Per cause ancora in via d'accertamento le fiamme stanno divampando verso il versante montuoso. Sul posto i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. In azione anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, per agevolare le operazioni di spegnimento. Visto l'arrivo della notte, con molta probabilità l'incendio continuerà a propagarsi nelle prossime ore.