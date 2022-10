“In questo mondo anche la fede | come la pace | vacilla”

Servizio Informazione Religiosa

Al tavolo Abbinamenti arditi, chef, bartender, mixologist, distillatori e formatori neldegli spiriti si sono confrontati sul bere miscelato e sui possibili sviluppi disettore in forte ...Insenso si arriva alla conclusione, tra l'ovvio e il paradossale che, se economia e ... Ci ritroveremmo unpiù sicuro di quello in cui attualmente viviamo C'è da dubitarne". Da un punto ... Dialogo interreligioso: messaggio Dicastero vaticano agli indù per la festa di Diwali, "unire gli sforzi per trasformare questo mondo in una dimora sicura dove vivere in pace" Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Vincere la lotteria è il sogno di molti. Qui, il vincitore ha deciso di ritirare la vincita in maniera sorprendente. Presenti spiazzati.