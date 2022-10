Il modello a cui dovrebbero ispirarsi i manager occidentali

(Di martedì 18 ottobre 2022) Cosa hanno in comune gli attuali amministratori delegati di Microsoft, Twitter, Chanel, OnlyFans, Adobe, Ibm, Deloitte, Vimeo, Novartis, Alphabet (Google), Starbucks, Nokia, Motorola e Fedex? Sono originari dell’India (come i conterranei fino a poco tempo fa a capo di aziende del calibro, giusto per fare due esempi, di PepsiCo e Mastercard). Plurilaureati o con vari master, parlano più lingue, sono cittadini del mondo. Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft) e Arvind Krishna (Ibm) sono tra i più famosi, ma l’elenco è in aumento e non mancano le donne, come Indra Nooyi diventata Ceo di PepsiCo dal 2006 al 2018, costantemente classificata tra le prime 100 donne più potenti del mondo, o come la più giovane Anjali Sud (nata nel 1983) Ceo di Vimeo, nominata Young Global Leader del World Economic Forum nel 2019. Sono 60 gli amministratori delegati di origine indiana tra le 500 ...

