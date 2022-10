Guida il bus mentre chatta | autista pizzicato dal passeggero

RomaToday

...un rimborso pari fino alla metà delle spese sostenute (circa 2500 euro) per ottenere la patente e l'abilitazione allaprofessionale per i giovani fino ai 36 anni". L'Associazione nazionale......immortalato in video che mostrano comportamenti inappropriati e poco sicuri alla. A settembre due gli episodi che avevano suscitato polemiche: il primo ha riguardato il conducente di un... Autista Atac "scrolla" il telefono alla guida: video sui social e indagine interna È successo nel centro della Capitale, vicino a Torre Argentina. Questo comportamento può portare al licenziamento per giusta causa ...Il conducente è stato immortalato con una mano sul volante e una a reggere lo smartphone nei pressi di largo di Torre Argentina ...