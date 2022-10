Great Wall Motor - Elettriche e Suv plug-in | le proposte di Ora e Wey al Salone di Parigi

(Di martedì 18 ottobre 2022) La cinesepartecipa aldicon i marchi Ora e Wey. Il loro arrivo in Europa era stato annunciato nel 2021 e la gamma si arricchisce di nuovi modelli e prodotti aggiornati. Per entrambi c'è un ottimo biglietto da visita: il recente successo nei crash test Euro NCAP, nei quali hanno ottenuto cinque stelle con le le Ora Funky Cat e Wey Coffee. Le vendite saranno avviate in Francia e Germania già entro la fine di quest'anno, mentre Inghilterra e Israele seguiranno nel 2023: per l'Italia non sono state ancora fornite indicazioni precise. Tre modelli elettrici per la Ora. La Ora punta tutto sul design e sulla propulsione elettrica. Asono stati presentati tre modelli denominati Funky Cat, Funky Cat GT e The Next Ora Cat, che affiancano la Cat già vista ...

... con le loro vetture per l'Europa: parliamo di BYD e diMotors. Secondo Tavares c'è bisogno di reciprocità, perché non c'è alcun motivo per rendere l'accesso al mercato europeo così ...Il colosso cinese ha portato alla kermesse parigina due nuovi modelli firmati dai brand del gruppo Alla platea internazionale del Mondial de l'Auto di Parigi,Motors ha presentato le novità dei suoi brand Ora e Wey: l'elettrica Ora Cat, con la sua ricca dotazione di assistenza alla guida e sicurezza e l'ibrida plug - in Wey Coffee 01, in grado di ...Al Salone dell’auto parigino Great Wall Motors ufficializza l’arrivo in Europa delle sue vetture, commercializzate col marchio ORA per quel che riguarda l’elettrico e WEY per le ibride plug-in. Si par ...Great Wall Motor (GWM) ha sfruttato il Salone di Parigi 2022 per presentare in Europa i nuovi brand Ora e Wey.