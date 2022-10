Fonti parlamentari Fdi | nessun accordo su Casellati a Giustizia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non c'èsullaal ministero della. È quanto apprende Askanews dadi Fdi, dopo le parole di Silvio Berlusconi. Per il partito di Giorgia Meloni, ...

Non c'è nessun accordo sulla Casellati al ministero della Giustizia. È quanto apprende Askanews dadi Fdi, dopo le parole di Silvio Berlusconi. Per il partito di Giorgia Meloni, aggiungono le, il nome più adatto è quello dell'ex Pm Carlo Nordio. 18 ottobre 2022di Fratelli d'Italia hanno detto alle agenzie che 'non c'è nessun accordo sul nome di Casellati. Nordio rimane il candidato più adatto'. Lollobrigida e Ciriani riconfermati ...Roma, 18 ott. (askanews) - Non c'è nessun accordo sulla Casellati al ministero della Giustizia. È quanto apprende Askanews da fonti Parlamentari ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...