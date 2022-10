Fedez risponde alle polemiche per il video di Leone | “Non facciamo pubblicità con i nostri figli”

(Di martedì 18 ottobre 2022) I Ferragnez sfruttano i loro? Macché. Dopo le roventiper ilpubblicato da Chiara Ferragni (e poi rimosso) nel quale la tata si rivolgeva al piccolochiedendogli di smettere di disegnare “un minuto” per sorridere in favore di camera,ha raccontato come sono andate le cose. Respingendo al mittente le accuse più gravi. Il cantante è stato ricevuto da Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia la Notizia, per la consegna dell’immancabile tapiro. “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto adi smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”, ha spiegato il rapper alla trasmissione di Canale 5.placa così ledopo la Storia Instagram che ...

Il Fatto Quotidiano

Non è nuovo alle invettive, ma a questo giro le parole di Morgan controe altri colleghi ha a che fare con la cultura italiana, non tanto con dinamiche personali. ...qualcuno. 'Manuel è ...Salmo a: "Mi stai sul cazzo". La risposta: "Sei uno stronzo" Salmo, travolto dalle critiche,con lucidità: "Se non avete capito la mia frase in cui ho detto 'non puoi definirti un ... Fedez provoca Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri, lei reagisce così I Ferragnez sfruttano i loro figli Macché. Dopo le roventi polemiche per il video pubblicato da Chiara Ferragni (e poi rimosso) nel quale la tata si rivolgeva al piccolo Leone chiedendogli di smetter ...16 ott 2022 - La discografia italiana di questi anni ci ha fatto capire che in fondo vale tutto, ma proprio tutto.