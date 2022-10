Dove vedere il Giro d’Italia 2023 in TV e streaming

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilinizierà sabato 6 maggio e si concluderà domenica 28 maggio. Come vuole la tradizione, la corsa a tappe rosa sarà preceduta da due delle più spettacolari classiche della stagione di ciclismo, come la Strade Bianche e la Milano-Sanremo, la prima Monumento dell’anno. Nel 2022 la vittoria delè andata a sorpresa all’australiano Jai Hindley: il corridore del team Bora-Hansgrohe nella classifica generale è arrivato davanti al rivale ecuadoriano Richard Carapaz e allo spagnolo Mikel Landa, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto. Per il ciclista aussie fondamentale il successo di tappa nella frazione Isernia-Blockhaus e la prova offerta nella terza e ultima settimana, quando ha indossato la maglia rosa alla penultima tappa, il tappone dolomotico Belluno-Marmolada. A seguire ...