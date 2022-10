Covid | l’epidemiologo dell’Iss | “A breve la discesa dei casi | ormai i suscettibili all’infezione sono rimasti in pochi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lapotrebbe arrivare questa settimana e il balzo dei contagi e l’Rt in risalita dovrebbero essere l’ulteriore colpo di coda del, almeno per ora. Ma passata l’ennesima curva il virus avrà infettato la stragrande maggioranza degli italiani – tra contagi ufficiali, sommersi, non segnalati e asintomatici – e in assenza di nuova variante con caratteristiche totalmente differenti da Omicron e le sue “sorelle”, la platea dial coronavirus dovrebbe essere sempre più piccola. Patrizio Pezzotti, direttore del Reparto di Epidemiologia, modelli matematici e biostatistica del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega a ilfattoquotidiano.it, che la prospettiva è questa, almeno nelperiodo. Avendo il virus contagiato (ed in alcunireinfettato) ...