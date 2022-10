Auto | Foxconn presenta altri 2 prototipi elettrici

... Indiev e Fisker per produrreelettriche. Lo scorso anno inveceha creato la joint venture Mobile Drive con Stellantis per lo sviluppo dell'architettura software dei veicoli elettrici e ...Le parole di Young Liu, Chairman and CEO di Hon Hai Technology Group: "collabora con l'...tratta della stessa leggendaria casa di design che ha creato alcune delle più famose e iconiche...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il gigante della produzione elettronica asiatica fa sul serio nel settore delle auto elettriche, ed aggiunge al primo modello già presentato altri due veicoli, un crossover e un pick-up. Ma non vuole ...