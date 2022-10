Sino a quando si parlerà di postura fascista?

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dunque, dopo il voto del 25 settembre i temi che continuano a dominare il dibattito politico italiano sono quelli che già erano presenti nelle ultime fasi della campagna elettorale. E cioè, – cito le parole quasi a memoria – allarme democratico, compressione dei diritti, libertà a rischio,, deriva illiberale, scontro sociale e via con queste cianfrusaglie propagandistiche e tardo ideologiche. Ora, è sufficientemente noto che la sinistra comunista e post comunista nel nostro paese ha sempre coltivato l’idea di criminalizzare politicamente il suo avversario/nemico. Un nemico da liquidare per raggiungere il prima possibile il potere. Una ambizione, del resto, del tutto naturale e fisiologica nel dibattito politico ma, nel caso specifico, con l’aggiunta che l’obiettivo si deve raggiungere attraverso la permanente delegittimazione ...

