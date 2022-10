Sampdoria-Roma | le formazioni ufficiali | Zaniolo in panchina

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 10a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Margani, e dal quarto uomo Serra. VAR e AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Peretti. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Questo lunedì di Serie A si apre con il primo posticipo che vedrà affrontarsiin una gara fondamentale per la classifica. In due momenti di forma completamente diversi, le due contendenti si daranno battaglia per portare a casa i tre punti. Ancora a secco di vittorie, i blucerchiati proveranno a sfruttare il calore del proprio pubblico per ottenere i primi tre punti stagionali. Con l’approdo sulla ...

