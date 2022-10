Re Carlo III ' il risparmiatore' | vende anche i 12 cavalli della scuderia di Elisabetta

Reha deciso di vendere parte degli amati cavalli della Regina Elisabetta: 12 esemplari della scuderia ereditati da sua madre saranno messi all'asta entro un mese. Lo riporta il Sunday Mail ...Non proprio un segno di continuità con i 70 anni di regno di sua madre, Elisabetta II . Re, infatti, pare intenzionato a vendere tutti i cavalli da corsa più performanti, ricevuti in eredità dalla compianta regina , morta il mese scorso. I 12 preziosi cavalli da corsa, potrebbero ...L’ex premier conservatore John Major si scaglia contro la quinta serie di “The Crown”, in cui si racconta un presunto complotto ai danni della regina Elisabetta ...Mentre cresce l’attesa per l’incoronazione di Re Carlo III, il prossimo 6 maggio, si torna a parlare del principe Harry e del suo rapporto compromesso con il fratello William, futuro ...