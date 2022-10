Quanto vale davvero il Pallone d’Oro che d' oro in realtà non è

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ild'Oro è stato istituito nel 1956 e da allora è certamente il sogno di ogni ragazzino che inizia a dare calci a un. Ma per vincerlo occorrediventare il migliore di tutti (anche se qualche volte ci sono state delle polemiche riguardo la sua assegnazione, come quando nel 1996 venne consegnato al tedesco Mathias Sammer). Dal 2008, poi, è stato praticamente un duopolio Ronaldo/Messi, tranne che per l’edizione del 2018, quando Luka Modric riuscì nell’impresa di sfilarlo ad entrambi al termine di una stagione prodigiosa. E quest’anno chi si poterà nel salotto di casa il trofeo di France Football? Al Theatre du Chatelet di Parigi è tutto pronto. Con un grande assente. Per la prima volta dopo 17 anni, infatti, non ci sarà Lionel Messi, escluso dalla lista dei dieci calciatori finalisti. L’argentino, che ha ...

Corriere dello Sport

