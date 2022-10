Pensioni anticipate 2023 | ultime da Landini Cgil e Tridico Inps su uscita a 58 59 anni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si fa un gran parlare in questi giorni di opzione tutti o opzione uomo da associare alla già esistente opzione donna. Giorgia Meloni, leader FdI, parrebbe infatti orientata in questa direzione per riformare l’attuale sistema previdenziale, una misura che andrebbe ad associarsi appunto alla proroga dell’opzione donna e dell’ape sociale, ma che al momento vedrebbe fuori la flessibilità dai 62e la quota 41 nuovamente sbandierata dalla Lega in campagna elettorale. Nelleore i lavoratori hanno lasciato moltissimi commenti sul sito dicendosi quasi nella totalità dei casi contrari alla riduzione dell’assegno che verrebbe, lo ricordiamo, calcolato col metodo contributivo. Nel corso dell’assemblea nazionale dei delegati della Filleaa Milano avrebbe espresso le sue considerazioni Maurizio, mentre ...

