NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 5-1-0 New York Jets 4-2-0Miami Dolphins 3-3-0 New England Patriots 3-3-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 3-3-0 Cincinnati Bengals 3-3-0Cleveland ...

Buffalo si prende la rivincita, Philadelphia resta imbattuta. Le squadre di New York stupiscono, la Tampa di Brady è in crisi, inaspettata. Sono i titoli della sesta giornata, che si chiuderà con il Monday Night fra Los Angeles Chargers e Denver Broncos. Kansas City - Buffalo 20 - 24 I Bills vincono nel Missouri vendicando la sconfitta beffa patita negli scorsi ...New York Giants (5 - 1) - Baltimore Ravens (3 - 3) 24 - 20: per l'ennesima volta Lamar Jackson a compagni scappano, salvo poi crollare nel finale. Il primo quarto si chiude sul 10 - 7 per i Ravens che ...Ci si attendeva una domenica di Week 6 ricca di emozioni in NFL 2022/2023, e come sempre il football a stelle e strisce non ha deluso.