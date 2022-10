Mario Cipollini condannato a 3 anni | stalking | lesioni e minacce all' ex moglie

L'ex campione di ciclismo, in passato vincitore, tra i tanti trofei, anche di un campionato del mondo, è stato condannato questo pomeriggio in Tribunale a Lucca, dal giudice Felicia Barbieri, a tre anni di ...Negli atti del rinvio a giudizio, la Procura ha sostenuto cheavrebbe compiuto 'una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e psichica' dell'ex moglie 'con pugni, schiaffi, calci, con ...L'ex campione di ciclismo sconterà la reclusione per maltrattamenti a Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, attuale vice di Massimiliano Allegri ...L'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è stato condannato oggi 17 ottobre in primo grado dal Tribunale di Lucca a 3 anni di reclusione per lesioni e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci ...