Manchester | manifestante pro Hong Kong trascinato dentro il consolato cinese e picchiato I video

(Di lunedì 17 ottobre 2022), Regno Unito: un uomo protesta davanti ale viene aggredito eall'interno davanti al console generaleZheng Xiyuan. Poi l'intervento della polizia per liberare iltratto da Twitter)

, 17 ott. " Undi Hong Kong è stato trascinato ieri nel consolato cinese ae picchiato durante una manifestazione per la democrazia nell'ex colonia britannica. "Mi ... Cina: manifestante Hong Kong trascinato nel consolato di Manchester e picchiato Solo l'intervento della polizia inglese, che entra all'interno del consolato, ha salvato l'attivista. Polemiche per l'abuso di forza da parte della security cinese del consolato ...Manchester, 17 ott. (Adnkronos) - Un manifestante di Hong Kong è stato trascinato ieri nel consolato cinese a Manchester e picchiato durante una manifestazione per la democrazia nell'ex ...