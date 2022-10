Il Collegio 7 | il 16enne Damiano Severoni di Tivoli è tra i concorrenti del reality di Rai 2

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Grande attesa per il7, che quest’anno vedrà anche la partecipazione di un concorrente di. Il ragazzo, è conosciuto nella città provinciale di Roma con il soprannome di “Sancho”. Alle sue spalle, un’infanzia particolare: all’età di quattro anni, il padre ha deciso di abbandonarlo, lasciando che il ragazzo crescesse con la sua nonna, la mamma e il fratello maggiore. All’interno di, il ragazzo è molto conosciuto, da scherzarci sulla cosa pubblicamente: “Ho moltissime fan, ma la numero uno è mia nonna”. Cresciuto al fianco della mamma, di cui nutre una grandissima considerazione, lo stesso sentimento non lo nutre verso la figura del padre. In merito, dice: “Dopo il vuoto che ha lasciato nella mia vita, rappresenta l’esempio di ciò che un ...

CataniaToday

Nel cast de Ilclasse 1958 troveremo anche Alessandro Orlando, 17enne di Torre Annunziata; Mattia Patanè,di Riposto; Gabriel Rennis,di Ostia; Samuel Rosica, 14enne pugliese; ...Alla Camera , neluninominale di Piacenza, il partito di Giorgia Meloni arriva quasi al 33%...dalla guardia di finanza i due responsabili di una società Nel ristorante una lavoratricee ... Settima edizione de 'Il Collegio' - Al via anche il 16enne di Riposto Mattia Patanè Il Collegio 7. Si riparte, e questa volta con una marcia in più. Una stagione tutta nuova e con tantissime scoppiettanti novità in vista, tutte da non perdere per nulla al mondo. Il collegio più famos ...