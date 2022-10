I Maneskin ospiti a Che tempo che fa | “Quella di “sesso | droga e rock ‘n’ roll” è un’idea molto superata” | VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ieri sera, 16 ottobre 2022, isono statidi Fabio Fazio a CheChe Fa su Rai 3 (su RaiPlay.it si può rivedere tutto). Dopo essersi esibiti con il nuovo singolo The Loneliest, i quattro giovanissimi ragazzi (età media 21 anni) sono stati intervistati dal conduttore. Victoria ha raccontato come si è formato il gruppo: “Io, Thomas e Damiano eravamo insieme alle medie. Già allora suonavamo insieme ma facevamo schifo. Ethan invece lo abbiamo conosciuto su Facebook”. Del grande successo ha parlato Damiano: “Le cose vanno a una velocità tale per la quale è difficile rendersi conto, però quando sali su alcuni palchi ti rendi conto… Ce la stiamo godendo? Sì, sì”. Infine, Fabio Fazio ha mostrato i look estremi di Damiano: “Sul palco fa caldo”, ha scherzato il cantante. “Mica solo io eh…”, ha poi aggiunto. Poi sugli eccessi ...

